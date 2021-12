Sport e solidarietà, l'iniziativa di un tifoso rosanero: biglietto sospeso per chi non può permetterselo

Davide Campione, tifoso rosanero che vive fuori Palermo ormai da diversi anni, ha deciso di dare la possibilità a chi non può permetterselo di assistere ad una partita allo stadio Renzo Barbera.

L’idea del biglietto sospeso consiste in una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe: “La cifra raccolta da qui al 31-12-2021 verrà devoluta per l'acquisto di biglietti della curva dello stadio Barbera o in unica soluzione o, se le cose andassero al di là delle più rosee aspettative, in tranche da 10-15 biglietti a partita”.

“L'iniziativa è aperta a tutti, in particolare ai tifosi fuori sede che, in questo caso, avrebbero la possibilità di andare virtualmente allo stadio delegando un tifoso residente. Purtroppo - conclude Davide - il destino mi ha allontanato dalla mia splendida città non consentendomi di poter presenziare allo stadio per sostenere la mia squadra. Tu lo faresti al posto mio?”. Questo il link per aderire alla campagna.