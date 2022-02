Emorragia cerebrale, l'ex centrocampista Beppe Furino grave in ospedale

L'ex centrocampista della Juventus, ma anche del Palermo, Beppe Furino è ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Il 75enne, bandiera bianconera negli anni '70 e '80, ha avuto un'emorragia cerebrale. Da fonti sanitarie, le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili. Al momento sarebbe stato escluso l'intervento chirurgico.

Furino è nato a Palermo, ha origini di Ustica da parte della madre e napoletane da parte del padre. In realtà a Palermo è rimasto appena sei mesi, trasferendosi con la famiglia - causa il lavoro del padre - ad Avellino. Dopo una parentesi al Savona approdò al Palermo nella stagione 1968-1969 con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di lire. Inizialmente in rosanero non trovò spazio, ma chiuse la parentesi siciliana disputando 27 delle 30 partite e realizzando un gol. La società rosanero decise di non riscattarlo e dall'estate del 1969 tornò alla Juventus.

Con la maglia bianconera è stato capitano e ha vinto otto scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe ed ha disputato due finali di Coppa dei Campioni, oltre ad essere vice campione del Mondo nel 1970 con la Nazionale. Recentemente, nel 2015, si era candidato sindaco Moncalieri in una coalizione di centrodestra.