Beach sprint: trofeo nazionale Lido Filippi a Palermo

Al via a Palermo, il 29 e il 30 aprile, la prima tappa nazionale del Trofeo Lido Filippi Beach Sprint 2023. La Canottieri Mondello, Asd. e Centro territoriale per la Sicilia, organizzatrice della manifestazione, ospiterà gli equipaggi italiani nel Golfo di Mondello per dar vita alla più spettacolare sfida del Coastal rowing (canottaggio costiero): il beach sprint. I match race prevedono un tratto di corsa sulla spiaggia, la rapida salita in barca con slalom di 250 + 250 metri. Quando tutti gli atleti sono a bordo delle loro barche, devono gareggiare partendo dalla spiaggia, fare lo slalom intorno a ciascuna delle tre boe nella propria corsia, girare intorno all’ultima boa e tornare per terminare l'ultimo tratto di gara con una corsa sulla battigia di circa 30 mt. fino al traguardo. Per l’occasione sarà presente il Presidente della Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe Abbagnale. Media partner della manifestazione è la TGR RAI.