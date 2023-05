Trofeo Endas Sicilia, il Partinico Basket vince davanti al presidente nazionale Serapiglia

Dopo il judo paralimpico, sul parquet del PalaMangano di via Ugo Perricone Engel, a Palermo, protagonista è stato il basket. Un fine settimana denso di appuntamenti si è chiuso con le finali under 13 maschile del I trofeo Endas Sicilia di pallacanestro. A spuntarla ieri sono stati i ragazzi del Partinico Basket che si sono imposti per 39-22 sull’Orizzonte Basket di Palermo. Nella finale per il terzo posto successo della Fortitudo Palermo contro la Villaurea per 52-33.

Per il Partinico Basket si tratta della seconda affermazione in meno di un mese. Lo scorso 7 maggio infatti la compagine aveva portato a casa anche il trofeo nella categoria under 15 misto, battendo il Bagheria ’92.

Festa per tutti i cestisti alla fine della giornata premiati dal presidente nazionale dell’Endas Paolo Serapiglia, in città per tutto il weekend, in occasione anche del meeting nazionale di judo Sportiamo, della mezza maratona Memorial Day Sap, che si è corsa dal luogo della strage di Capaci a via D’Amelio, e del Cammino della Memoria, la passeggiata ludico-motoria, iniziata alla Favorita e conclusasi anch’essa in via D’Amelio.

“Sono presidente dal 2017 - ha dichiarato Serapiglia - e la mia dirigenza è partita dalla Sicilia nella ristrutturazione della promozione sportiva e l’Isola, col presidente Germano Bondì, è una delle regioni che dà più senso alla propria mission. Vengo ogni anno a Palermo e ogni anno trovo l’Endas Sicilia coinvolta nelle più importanti manifestazioni sportive”.