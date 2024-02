Il trofeo di basket Endas Sicilia 2024 fa il pieno, in campo 21 squadre tra Palermo e provincia

Con 21 squadre iscritte e con le prime partite già disputate ha preso il via il Trofeo di basket Endas Sicilia 2024. Cestisti dai 12 anni in su, suddivisi in quattro diverse categorie (nati 2005 e precedenti, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012), sono impegnati in vari campi di Palermo e provincia. Al termine della fase dei gironi eliminatori, il torneo si concluderà con le finali in programma in primavera, tra aprile e maggio.

Il numero di adesioni testimonia l’impegno profuso da Endas Sicilia per avvicinare allo sport i giovani, a prescindere dal risultato ottenuto. Ciò non toglie comunque sale alle partite che si stanno disputando con sfide all’ultimo canestro senza dimenticare una lealtà di fondo, che è la base di tutte le manifestazioni organizzate da Endas.

Ecco l’elenco delle società partecipanti: Arena Basket, Basket Montelepre, Cus Palermo, Asd Fiamma Termini, Asd Flower Basket, Asd Fortitudo Basket, Asd Libertas Termini, Asd Mad Sport, Asd Mannara Dogs, Asd Master, Asd Murialdo Cefalù, Asd Bagheria 92, Asd Panormus, Asd Stella Basket, Asd Crazy Basket, Asd Olimpia Carini, Asd Partinico Basket, Asd Pgs Villaurea, Asd Orizzonte, Asd Basket Belmonte e Asd Ballarò Vipers. Le classifiche aggiornate saranno consultabili sulla pagina Facebook Endas Sicilia.

“Vedere così tanti giovani impegnati sui campi di Palermo e provincia – dichiara Michele Campora, vicepresidente di Endas Sicilia - è una grande soddisfazione per noi. L’obiettivo di Endas Sicilia è e rimarrà sempre quello di avvicinare il maggior numero di persone allo sport. E la massiccia adesione a questo torneo è per noi una vittoria, l’unica vittoria che conta, quella della partecipazione”.