Green Palermo, l’ultima del capitano: Lombardo oggi saluta i colori biancoverdi Sarà un’ultima dai toni malinconici quella nella Serie B Old

Sarà un’ultima dai toni malinconici quella nella Serie B Old Wild West 2022/23 per Green

Basket Palermo che oggi, domenica 7 maggio alle 18 al PalaMangano, non solo

affronterà Mestre in casa nella gara con la quale saluterà la cadetteria, ma vivrà anche il

saluto del proprio capitano, Giuseppe Lombardo, ai suoi colori.

Dopo dieci anni di strada percorsa insieme, infatti, le vie del capitano biancoverde e quelle della squadra che lo ha adottato in tutto e per tutto si divideranno.

Un momento di celebrazione, carico di emozioni, seguirà il match contro Mestre, dopo il quale l’ala nativa di Anzio vivrà il suo grande momento di commiato ai colori che più ne hanno caratterizzato la ventennale carriera senior da oltre 5000 punti totali in quasi 500 partite (280 delle quali con Palermo).

Per l’occasione sarà previsto l’ingresso libero e gratuito del pubblico, un’occasione per rendere omaggio ad una squadra e una società che, nonostante le grandi difficoltà affrontate in un’annata complicata dal punto di vista economico e gestionale, ha centrato l’obiettivo di onorare il campionato arrivando fino in fondo e togliendosi anche la soddisfazione di vincere almeno un’ultima gara, quella di Reggio Calabria, in attesa di affrontare la seconda forza del campionato Mestre.