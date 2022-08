Basket, definiti i gironi: pronto il calendario della Coppa Sicilia

Tutto pronto al Comitato regionale Fip Sicilia per la Coppa Sicilia 2022. Saranno dodici squadre di Serie C Gold e C Silver che si affronteranno per prepararsi ai campionati regionali maschili e aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. Si partirà il 14 settembre con quattro gironi: le tre squadre si affrontano in gara secca o su andata e ritorno. Le quattro vincenti si qualificano per le semifinali (gara unica o andata-ritorno), mentre la finale si disputerà tra il primo e il 4 ottobre. "Sono aperte le candidature - si legge in una nota - per ospitare l’ultimo atto, in modo che sia un evento che vada oltre la singola partita e richiami l’attenzione in una città in cui il basket ha necessità di essere spinto".

I raggruppamenti

Girone A: Amatori Messina, Fortitudo Messina, Orsa Barcellona; Girone B: Cus Catania, Basket Giarre, Siaz Piazza Armerina; Girone C: Pallacanestro Marsala, Cus Palermo, Panormus CFG; Girone D: Olympia Comiso, Olympia Canicattì, Azzurra Pozzallo. "Sono contenta che si ritorni a organizzare la Coppa Sicilia - afferma la presidente Federazione italiana pallacanestro Sicilia Cristina Correnti - e soprattutto della massiccia adesione delle squadre siciliane. Spero che in futuro si possa allargare la partecipazione anche alla Serie D e alla B femminile".

"Abbiamo voluto rilanciare un trofeo - spiega il consigliere regionale Dario Provenzani - che servirà da anteprima ai campionati siciliani. Vogliamo farlo bene e vedere l’interesse che si può creare, permettendo alle squadre di C di fare un precampionato tutelati dalla federazione, con un’organizzazione alle spalle a costi ridotti. In questo modo anche gli arbitri possono allenarsi e prepararsi. Speriamo di portare la finale in gara unica in una città in cui il basket di vertice non c’è più o in cui si stanno creando nuove realtà che vogliono coinvolgere il territorio".