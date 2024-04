Basket, squadra femminile master a Palermo per tre giorni: Atlete Fimba over 55 ospiti del Rotary

La squadra femminile Fimba Over 55 di basket sarà a Palermo nei prossimi giorni per una serie di iniziative che si svolgeranno nel capoluogo siciliano. Le atlete, alla prima esperienza internazionale dello scorso anno hanno ottenuto un bronzo ed ora si stanno allenando per i prossimi Campionati Europei Master, che si svolgeranno a Pesaro nel mese di giugno.

Nell'ambito della preparazione al prossimo impegno le giocatrici sono state invitate dal Rotary Club Palermo a partecipare ad una 'tre-giorni' molto particolare e intensa. Protagonisti, oltre al basket mini e master, i valori dello sport che da sempre contraddistinguono anche il milione e mezzo di rotariani. Il 18 aprile Annamaria Meterangelis, capitana della Over 55 Fimba, parlerà alla conviviale del Rotary Club Palermo sulla funzione sociale dello sport.

Il 19 aprile, presso l'Università degli Studi di Palermo si terrà, a partire dalle 09:30, il Convegno "Sportivamente. Valore pedagogico dello sport, impegno e rispetto delle regole". Interverranno, tra gli altri, Annamaria Meterangelis, psicologa e atleta Fimba e Rosastella Amoroso del Rotary club Palermo. Infine, il 20 aprile sono in programma partite di mini e maxi basket: si giocherà alla scuola elementare Lambruschini, con inizio alle 9.00.

Il "Torneo della gentilezza sportiva" è stato inserito nel progetto "Educare alla legalità e con gentilezza ai valori dello sport", ideato e promosso dal Rotary club Palermo e organizzato con i RC Monreale, Sud, Teatro del Sole, Mondello, Montepellegrino e il Panathlon club di Palermo.

Al torneo gestito dalla Flower basket di Danila Serra parteciperanno altre 5 squadre miste composte da bambini: Panormus basket, basket hippo, add polisportiva polis Cinisi, istituto Sant Anna, Ass basket bel monte 1997. Le giocatrici della nazionale Over saranno le madrine. Alle ore 19.00, si giocherà al palazzetto del Cus Palermo l'amichevole tra la Nazionale Over 55 Fimba e lo Ius Palermo composto da Avvocati e Magistrati.