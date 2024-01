Basket e solidarietà, la bella collaborazione tra Golfobasket e Lions Leontinoi

La crescita del movimento cestistico italiano passa anche da queste belle storie a lieto fine. Storie di sport e collaborazione tra due società che si aiutano a vicenda per regalare alle loro atlete la possibilità di poter godere a pieno dell’emozione che il gioco che amano gli può dare.

La squadra under 14 femminile di Lentini, a causa delle poche strutture disponibili nel loro comune, è costretta a giocare ed allenarsi quasi ogni giorno a 40 km da casa. L'under 14 siciliana conta 8 squadre in tutta la regione e per portare avanti un’intera stagione ci vogliono grandi sforzi da parte di tutte le parti in causa.

Questo week end, per le Lions Leontinoi, è in programma la trasferta ad Alcamo a circa 300 km di distanza. In caso di trasferte come queste, le spese da sostenere per la squadra ospite sono notevoli. La società di Lentini, a malincuore, ha dovuto rinunciare alla trasferta per mancanza di risorse.

Il Golfobasket venuti a conoscenza delle difficoltà delle avversarie, grazie alla disponibilità delle proprie giocatrici e delle rispettive famiglie, ha offerto totale ospitalità alle avversarie. Ogni giocatrice di Lentini sarà ospitata da una collega in uno straordinario esempio di collaborazione e sportività. In questo modo la partita si giocherà e le ragazze si potranno sfidare sul campo e godersi tutto il bello che il basket può offrire nella sua massima essenza. Rivali in campo, amiche fuori.

Le parole del presidente dell’Associazione Massimiliano La Rocca:

“ Una storia che ha colpito tutta Italia. Abbiamo accettato subito la proposta del GolfoBasket e si è creato subito un bel rapporto tra le due società. Purtroppo siamo costretti a combattere con la carenza di strutture che in teoria ci sarebbero ma che non ci permettono di utilizzare. Le amministrazioni sono lontane e, per riuscire a fare sport in questa regione, ci vogliono notevoli sforzi. Ringrazio la società del GolfoBasket perché ci ha permesso di ridurre notevolmente i costi e di dare la possibilità alle nostre ragazze di porter giocare la partita”