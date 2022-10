Basket: 11 squadre da Sicilia e Calabria nell'Under 17 d'eccellenza

Sono undici le formazioni provenienti da Sicilia e Calabria che parteciperanno all’Under-17 d’Eccellenza. Il campionato riservato ai cestisti nati nel 2006 e nel 2007 (ammessi anche i ragazzi del 2008) è stato organizzato in un girone unico, con gare d’andata e ritorno: la vincente sarà ammessa agli spareggi per le finali del Trofeo Claudio Monti.

Le squadre partecipanti sono Alfa Basket Catania, Leonardo da Vinci Palermo, Orlandina Basket, Real Basket Agrigento, Basket Club Ragusa, Basket School Gela, Svincolati Milazzo (campionessa dell’edizione 2021-’22), Pallacanestro Trapani, Cus Catania; dalla Calabria sono ammesse al girone unico Botteghelle Reggio Calabria e Mastria Catanzaro.

L’inizio è fissato per sabato 29 ottobre: alle 16 Alfa-Leonardo da Vinci, alle 18 Orlandina-RB Agrigento e BC Ragusa-BS Gela; lunedì 31 ottobre alle 18.30 Botteghelle RC-Mastria CZ, Svincolati Milazzo-Pall. Trapani; riposa il Cus Catania.