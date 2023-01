Serie B: Il Green Basket Palermo rinuncia al prossimo match di campionato

Green Basket Palermo, facendo seguito alla precedente comunicazione che intendeva far luce sull’attuale situazione emergenziale in seno al club biancoverde, annuncia che si vede costretta a rinunciare alla prossima trasferta di Mestre, in programma questa domenica.

Ulteriori valutazioni circa il prosieguo del campionato di Serie B seguiranno nei prossimi giorni.