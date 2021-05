Basket in carrozzina, i ragazzi di Panormus fanno l'en plein di vittorie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fine settimana pazzesco per la squadra giovanile, basket in carrozzina, dei ragazzi di Panormus che fanno l’en plein di successi. Nella giornata di primo maggio ore 14.30 in casa vincono sul derby delle isole Vs Dinamo Lab Sassari portando il tabellone 44-23 per i padroni di casa, e il 02 maggio ore 11.30 prendono il volo per andare nella capitale per giocare contro SS Lazio vincendo 17-52. Doppio impegno settimanale causa covid , si è dovuto posticipare la gara la SS Lazio giocando così in meno di 24 ore due gare dal risultato straordinario per i ragazzi. Tutto lo staff dei ragazzi di panormus Presidente Guddo e coach Gambino si possono ritenere più che soddisfatti della reazione dei suoi ragazzi ,dando continuità alle buone prestazioni delle scorse settimane, che purtroppo non erano state accompagnate da risultati positivi.

Nella prima giornata la gara è stata trasmessa in diretta dall’esperto cronista Lorenzo Anfuso, accompagnati dal medico di campo dott. Antonio Iacono e dal delegato regionale atleta/coach Lobue Filippo. Durante la telecronaca si è parlato di progetti futuri ,con il dott. Antonio Iacono responsabile del Trauma Center dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo , promotore della giornata per le persone con lesione al midollo spinale e con il delegato FIPIC Sicilia Filippo Lobue , a partire dall’estate di riuscire a realizzare nuovamente un campus estivo per tutti , e poi ripartire da settembre con i progetti scolastici per coinvolgere il più possibile gli studenti nel settore sportivo paralimpico . Lo sport è di tutti nessuno escluso.

Nella prima gara malgrado il punteggio ampiamente positivo in certi tratti della gara i ragazzi non hanno mostrato il loro miglior volto difensivo ed offensivo, concedendo agli avversari tiri aperti, facili penetrazioni e commettendo anche falli inutili e sbagliando tanto ai tiri. Nella seconda gara invece offensivamente, al contrario, I ragazzi di panormus hanno messo in campo alcune schemi provati negli allenamenti con discreto successo portando il punteggio di 17-52. Complimenti naturalmente vanno agli atleti Arrisicato Nicola, Di Cristina Gabriele, Gambino Andrea, Gandolfo Cristian, Giglio Rachele, Vernengo Mattia, Viterbo Salvo, per il doppio impegno e per tutti i sacrifici che fanno non solo nelle gare ma anche negli allenamenti settimanali. Prossimo appuntamento 8 Maggio ore 14.30 in casa contro SS Lazio.

E' possibile rivedere le due gare ai seguenti link:

https://www.facebook.com/PARTITADELLAVITA/videos/461164074962219 https://www.facebook.com/SsLazioBasketInCarrozzina/videos/490336932093067

Gallery