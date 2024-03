Basket in carrozzina, il Palermo conquista il derby col Cus Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A distanza di una settimana, la squadra panormita trionfa nei due derby siciliani contro il Cus Catania, con il pubblico ospite che si rivela un sesto uomo in campo determinante! Il punteggio finale di 46-47 testimonia una partita estremamente combattuta, con i catanesi in vantaggio per la maggior parte della contesa. Tuttavia, come già accaduto nella partita di andata una settimana prima, dove il Palermo aveva prevalso con un netto 56-29, è stato il quarto tempo a fare la differenza. Mentre la settimana precedente si era concluso con un eloquente 20-3 a favore dei palermitani, questa volta il quarto tempo è terminato 18-7, ribadendo ancora una volta la superiorità della squadra palermitana! Fino all'ultimo istante, i giocatori del Palermo hanno mostrato dedizione e determinazione, nonostante molti errori sotto canestro, come osserva il capitano Filippo Lobue, ma la profondità della panchina e le scelte tattiche del coach Maurizio Gambino hanno garantito risultati ottimi. Soddisfatto il presidente Maurizio Guddo, con questa vittoria, il Palermo porta a casa per l'undicesimo anno consecutivo il derby contro i cugini catanesi, confermando la forza e la determinazione della squadra.

Le sfide di derby sono sempre impegnative, ma è la resilienza mentale che fa la differenza: la calma e l'unità sono fondamentali per ottenere la vittoria! Siamo inoltre soddisfatti del fatto che gli atleti Arrisicato Nicola e Viterbo Salvo ,non ancora maggiorenni, stiano contribuendo in modo significativo a tutte le partite del campionato, giocando quasi tutti i minuti disponibili in campo. In queste due sfide l’unica atleta donna Giglio Rachele nella gara ha dato filo da torcere alla compagine catanese, un Di Santo agguerrito ha dimostrato il suo carattere, mentre l'ingresso di Giovanni Rotino ieri ha portato un importante contributo al morale della squadra, dove al suo ingresso realizza subito un canestro. E con la saggezza derivante da una vasta esperienza maturata nel corso degli anni, Gennaro Giuseppe, Ninni Gambino e Sergio Ferrara mostravano una straordinaria capacità nel calmare gli animi e mantenere l'equilibrio emotivo della squadra in situazioni di tensione durante le partite.e per finire i fratelli Gambino Mario ed Andrea quest’anno hanno portato freschezza ma soprattutto tanti canestri.

Ora ci prepariamo per la prossima partita domenica 10 marzo contro i Giovani e Tenaci, attuali primi in classifica, a Roma. Approfittiamo di questa occasione per ringraziare i nostri principali sponsor Osa, così come il presidente Giuseppe Milanese, il sindaco Roberto Lagalla del comune di Palermo, e tutti coloro che supportano e contribuiscono alla nostra squadra, compresi i dipendenti del Palamangano, il Capo Impianto e l'amministrazione Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi del comune di Palermo, per la loro costante disponibilità e sostegno!