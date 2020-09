Calcio a 5 femminile, buon pari in coppa per la B&M Ferraro in trasferta a Castellammare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pareggio con il risultato di 1-1 tra il Castellammare e la B&M Ferraro Palermo nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia, al termine di una gara giocata sotto una pioggia battente e un vento freddo che ha condizionato non poco il gioco delle due squadre. Gara in mano al Castellammare con un ottimo possesso palla tra Chiara Amato e Marina Piccolo che dettano i ritmi, ma e' a sorpresa la formazione palermitana tanto cara a Belinda Ferraro a passare in vantaggio al 18°del primo tempo con una bella azione insistita sull out di destro con l' ex Anna D Amico che porta palla e fa partire un tiro potente all incrocio dei pali che batte l incolpevole Fabiola Giglio.

Le ragazze di casa tentano il pari, ma la squadra di coach Battaglia riesce a tenere bene pur giocando con un roster ancora incompleto e con gli infortuni di Salvina Di Simone e le assenze di Giorgia Musso e Selma Safta. Nella ripresa il Castellammare parte forte, possesso palla alla squadra di casa, ma la B&M Ferraro non corre grossi rischi, anzi al 17,40 in una azione di rimessa potrebbe concretizzare, su una palla in avanti di Maria Fricano verso Roberta Baio, ma un errore di disimpegno consente alle castellammaresi di partire in contropiede con una palla scodellata da Vainolo per linee centrali verso Cottone che in diagonale da destra verso il paletto ad incrociare infila Francesca Quattrocchi per il pari al 18,30. Mancano ancora 11,30 minuti e le due squadre si allungano, il Castellammare ci crede e ha ancora un paio di palloni importanti per il gol vittoria ma Francesca Quattrocchi fa buona guardia, finisce 1-1 e la qualificazione e' rimandata al return match di Palermo.

Vorrei elogiare entrambe le squadre perche giocare su un campo reso pesante per l' incessante pioggia caduta, non era facile. Vorrei elogiare inoltre le mie ragazze che sono scese in campo in condizioni di organico difficili, con Francesca Quattrocchi che ha effettuato vari interventi importanti, Anna D' Amico e Maria Fricano che hanno giocato l intero match senza poter rifiatare, con Roberta Baio, Cristina Cucchiara e Martina Crivello encomiabili. Nella Foto: la squadra dell ASD B&M Ferraro New York City nel match di oggi pomeriggio. Andrea Dieli Area Comunicazione ASD B&M Ferraro New York City Fonte: ASD B&M Ferraro New York City

Castellammare Calcio - BM FERRARO N. Y. CITY = 1-1

Reti: 18 pt A. D Amico(BM), 18,30 st M. Cottone(C)

Castellammare Calcio: F. Giglio, C. Amato, M. Piccolo, R. Plano,F.Laudicina, C. Minaudo, M. Cottone, C. Vainolo. Dir. Acc: Barbara Cacciatore, R. Di Maggio.

B&M Ferraro New York City: F. Quattrocchi, A. D'amicoM. Fricano, S. Fabbrizi, M.Crivello, R. Baio, C. Cucchiara, S. Di SImone. All: Maurizio Battaglia

Arbitro: Sig Francesco Sant'Angelo di Trapani.