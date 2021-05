Lo sfogo del palermitano D'Angelo: "Massacrato da qualche finto tifoso, per questo ho esultato"

Il centrocampista palermitano in forza all'Avellino ha pubblicato una "storia" su Instagram per spiegare cosa è realmente accaduto: "Ho ricevuto minacce e insulti da quattro falliti. Amo Palermo, è la squadra del mio cuore e per questa maglia sputerei l’anima"

Con il suo gol ha condannato il Palermo ad un altro anno di serie C ed ha permesso alla sua squadra, l'Avellino, di staccare il pass per il secondo turno della fase nazionale dei playoff. Stiamo parlando di Sonny D'Angelo.

Il centrocampista palermitano in forza agli irpini ha pubblicato una "storia" su Instagram per spiegare il motivo della sua esultanza: "Non ho esultato in campionato e non lo avrei fatto nemmeno ieri, se non fosse stato per qualche finto tifoso che mi ha massacrato due giorni di fila prima della gara di ritorno!".

Sul social network, D'Angelo ha raccontato le sue sensazioni e le minacce subite. Qualcuno ha detto "non giocare il ritorno, altrimenti non metti più piede a Palermo". Ma c'è anche chi avrebbe insultato la madre del calciatore: "E voi mi insegnate che la famiglia, a Palermo, non si tocca ed è la cosa più importante! La mia esultanza è stata per questo, per fare sciacquare la bocca a questi quattro falliti!".

"Per i tifosi quelli veri sempre massimo rispetto - ha concluso D'Angelo -. D'altronde Palermo la amo, è la squadra del cuore e sputerei l'anima per quella maglia! Forza Palermo sempre".