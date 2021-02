Automobilismo, Marco Pollara e Daniele Mangiarotti nel Cir 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scorsa settimana è arrivata la comunicazione della convocazione del pilota siciliano Marco Pollara tra i ranghi di Aci Team Italia per la stagione 2021, dopo l’impegno nel campionato del mondo rally junior dello scorso anno, in cui ha conquistato punti importanti. Quest’anno, il siciliano Pollara rientra nella massima serie nazionale e sarà affiancato dall’esperto navigatore Daniele Mangiarotti, con il quale affronteranno, con i colori di Aci Team Italia il campionato italiano rally, a bordo della Citroen C3 R5 del Team PRT. Anche per questa stagione, Marco Pollara sarà supportato dalla Scuderia Movisport e con l’appoggio di Luca Costantino, al suo fianco ormai da diversi anni. “Sono felice di ricevere il supporto di Aci Team Italia e della Federazione anche per questa stagione – ha commentato il pilota di Prizzi Marco Pollara-. Lo scorso anno ho vissuto una stagione nel mondiale anomala, visto il continuo slittamento delle gare causa covid, ma nonostante tutto, sono riuscito a condurre una stagione arrivando sempre a punti.

Quest’anno abbiamo deciso di ritornare tra le strade del campionato italiano rally e di farlo nella massima serie. Al mio fianco ci sarà Daniele, Mangiarotti, con il quale ho avuto l’opportunità di correre insieme lo scorso anno per la Targa Florio e da subito abbiamo trovato un ottimo feeling a bordo. Le coperture, saranno come sempre le Pirelli, ottime gomme con cui riesco a trovarmi benissimo su qualsiasi fondo stradale. Grazie alle mani esperte di Loris Malatesta, abbiamo elaborato una livrea molto accattivante, con colori a cui sono particolarmente legato e con cui ho già corso in passato. La vettura a cui mi affiderò in questa stagione, ha dimostrato in passato di essere un mezzo molto performante e con Daniele proveremo sin da subito a partire bene. Voglio ringraziare la Federazione, nella persona di Daniele Settimo, per questo importante supporto, in una stagione che si prospetta molto combattuta, visto il parterre di nomi che si sentono in questi giorni".

“Sono estremamente felice di intraprendere con Marco questo percorso - ha dichiarato il navigatore lombardo Daniele Mangiarotti -. Credo che per lui sarà un anno importante, dove poter mettere in atto l'esperienza maturata nel campionato del mondo Rally Junior, dove anche se con poche gare, ha dimostrato una continua crescita e questo è fondamentale per un pilota che vuole crescere come lui. Il primo approccio con Marco è stato alla Targa Florio, dove ci siamo trovati subito a nostro agio in auto e fuori e questo sarà un grande punto di partenza per provare a costruire e rafforzare la nostra crescita, il tutto insieme al prezioso supporto di Aci Team Italia e di tutta la Federazione. Son sincero, - ha concluso Daniele Mangiarotti-, non vedo l'ora di iniziare, opportunità come queste sono una vera carica, quindi vi do appuntamento al Ciocco".

L’equipaggio siculo lombardo, sarà impegnato nell’edizione 2021 del rally Il Ciocco e Valle del Serchio che, il 12 e 13 marzo prossimi, tornerà ad aprire il prestigioso Campionato Italiano Rally. Seppure con un percorso “compresso”, in ossequio alle indicazioni e alle norme varate da ACI Sport per i rally dei campionati tricolori in epoca “Covid-19”, il rally Il Ciocco e Valle del Serchio rimane una gara di spessore, impegnativa e ricca di insidie, con prove speciali i cui nomi hanno un posto fisso tra quelle leggendarie del C.I.R.. Il rally si svilupperà quasi interamente nella giornata di sabato 13 marzo, che prevede tre prove speciali – Massasassorosso, Careggine e Molazzana – da ripetere tre volte, con l’“antipasto” gustoso e spettacolare di venerdì 12, che ha in programma la disputa della Super Prova Speciale all’interno della Tenuta Il Ciocco, la prima “Power Stage” della stagione, che verrà interamente trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport.

