Attrezzature sportive per giovani atleti palermitani, donazione del club Rotary Baia dei Fenici alla Fisdir

Nuove attrezzature sportive per giovani e promettenti atleti palermitani sono state donate dal club Rotary Baia dei Fenici alla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (Fisdir). Palloni da calcio, una porta da calcetto, materassini, racchette e palline da tennis, un tabellone da basket, sono solo alcune delle attrezzature donate. La cerimonia di consegna, tenutasi stamani presso la palestra Oxygen, ha visto la partecipazione dell’assessore comunale allo sport Alessandro Anello: “L'amministrazione comunale sostiene club, associazioni e federazioni impegnati in progetti di promozione dello sport per i giovani con disabilità perché sono strumenti di inclusione, aggregazione e partecipazione. Lo sport è un diritto di tutti. Sempre al vostro fianco”.

Una cerimonia molto partecipata alla quale erano presenti il presidente del club Sebastiano Bonventre, il responsabile del progetto Francesco Muceo, la delegata regionale della Fisdir Roberta Cascio, il delegato provinciale della Fisdir Palermo Germano Bondì, il garante della disabilità del Comune di Palermo Pasquale Di Maggio, il presidente del Rotaract Salvatore Fontana e numerosi altri soci del Rotary Club assieme ad alcuni giovani atleti.

Si tratta di un progetto avviato 2 anni fa che ogni anno riesce a contribuire, attraverso la donazione di attrezzature, alla promozione dello sport a favore dei ragazzi con disabilità. Rientra nelle Azioni del Protocollo Rotary Area Panormus che si sviluppa attraverso sei aree tematiche e nove azioni per la Comunità. “Quest’anno i 22 club del Rotary Area Panormus - spiega Bonventre - hanno portato avanti un progetto condiviso che comprende anche un’area dedicata alle persone con disabilità favorendone l’inserimento sociale. Il ruolo del Rotary non è quello di fare beneficenza ma di saper incidere sul territorio al fine di apportare modifiche positive nella vita delle persone che vi abitano”.

“Siamo grati al Rotary: questa iniziativa, frutto di sinergie positive e lavoro di squadra, permette a tanti giovani di praticare sport, commenta Cascio che orgogliosa aggiunge: "La Fisdir Sicilia è la seconda realtà più grande d’Italia, ne fanno parte 800 atleti”.