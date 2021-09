Atletica leggera, Orlando apre la finale Argento: "Palermo punto di riferimento nel mondo dello sport"

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte oggi pomeriggio alla cerimonia inaugurale della finale Argento del campionato di società in programma oggi e domani allo stadio delle Palme Vito Schifani. Saranno in gara 12 formazioni maschili e alttrettante femminili.

"Ci tenevo particolarmente ad essere qui - ha detto - per dare il benvenuto alla cittadinanza e agli oltre 500 atleti partecipanti. Ringrazio la Fidal nazionale e regionale per avere pensato di tenere a Palermo questa importante manifestazione sportiva. Che è anche occasione per rivedere il nostro impianto di atletica leggera, che poche città al mondo hanno, rimesso a nuovo. La presenza di grandi atleti come Massimo Stano suggellano l'importanza di questo evento e confermano Palermo punto di riferimento nazionale nel mondo dello sport".

"Voglio sottolineare il grande lavoro della Fidal per la realizzazione di questo evento sportivo - ha aggiunto l'assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa - in uno spirito di grande collaborazione con l'amministrazione comunale, che fa brillare la città di Palermo. Per tutti i palermitani è motivo di vanto il ritorno allo Stadio Vito Schifani, impianto tornato a nuova vita, dei campionati italiani. Buona gara a tutti".