Torna il basket 3x3 a Palermo: al via il King of the court

L’anno scorso aveva segnato la ripartenza della pallacanestro palermitana dopo il lockdown, quest’anno per la sua seconda edizione il King of the Court promette spettacolo e fuochi d’artificio. Torna con la seconda edizione il torneo 3x3 cittadino che unisce amatori appassionati e giocatori professionisti sullo stesso campo, quello del dopolavoro ferroviario, in pieno stile "basket da strada".

Diciannove squadre, per un totale di 72 atleti iscritti, suddivisi in tre categorie: under 15, under 19 e senior. Torneo la cui prima edizione è risultata tra le più apprezzate in Sicilia, tanto da essere inserita quest’anno nel circuito LB3 e vedersi confermata tra quelle patrocinate dall’Acsi.

È già caccia ai vincitori dell’anno scorso, con la Ficarazzi (senior) e gli Zeropapola (under 19) ripresentatisi quest’anno per difendere i rispettivi titoli di categoria. Le fasi di preparazione al torneo hanno visto un ‘mercato giocatori’ in fermento, segno che la competizione sarà di livello alto e molto sentita, sempre naturalmente nel pieno rispetto dei valori sportivi e, soprattutto, delle norme anti-covid.

"Siamo davvero molto felici della partecipazione e del seguito che ha ricevuto la manifestazione – dicono i promotori dell’evento Dario Dragna, Flavio Paternò e Jacopo Bruno -. Ci aspettiamo un torneo bello e all’insegna della sana competizione sportiva, sulla falsariga della passata edizione, dove a vincere è stato davvero l’ambiente unico che si è creato tra tutte le squadre iscritte, con la finale giocata davanti a tutti gli altri e abbracci e sorrisi a fine gara".

Grande novità di quest’anno è rappresentata dall’inserimento del Kotc tra le tappe di qualificazioni per le finali nazionali 3x3 Fip, che vedrà disputarsi proprio nella serata di domenica la Final4 tra le finaliste del torneo di Palermo e quelle del Bomground di Trapani: la vincente staccherà il biglietto per le finali nazionali in programma a Cesenatico il 7-8 agosto.