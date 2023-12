Calcio a 7, terzo posto per gli avvocati palermitani alla Sicily Football Lawyers Cup

La squadra degli avvocati di Palermo conquista la medaglia di bronzo nel torneo di calcio a 7 Sicily Football Lawyers Cup. L’Asd Jus Palermo chiude al terzo posto la competizione sportiva, che si è tenuta a Catania dal 7 al 10 dicembre, alla quale partecipano ogni anno squadre provenienti da tutto il mondo: Croazia, Romania, Grecia, Brasile, Indonesia, Iran, Algeria, Azerbaijan, Turchia, Senegal e Italia.

L'Asd Jus Palermo, campione al mondiale di calcio a 5 che si è svolto in Marocco due anni fa, si è classificata seconda nel girone alle spalle della Grecia - che alla fine alzerà la coppa - dopo le tre vittorie contro Catania, Algeria e Brasile e una sconfitta proprio con gli ellenici. Nelle sfide successive gli avvocati palermitani hanno battuto l'Iran agli ottavi, imponendosi ånche sui senegalesi ai quarti di finale. La sconfitta è arrivata in semifinale contro la Romania. L’Asd Jus Palermo ha infine vinto la finale per il terzo e quarto posto con il selezione brasiliana conquistando il gradino più basso del podio.

L'Asd Jus Palermo, che ha confermato il terzo posto ottenuto l'anno scorso, ha vinto il campionato nazionale di calcio a 7: il titolo viene assegnato alla squadra italiana che ha conquistato la posizione. Da segnalare anche che l'avvocato Federico Lentini è stato premiato come miglior portiere della competizione. La squadra è composta Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Maurizio Alleri, Daniele Pirrello, Federico Lentini, Domenico Mira, Vincenzo Pace, Mattia Leone, Gaetano Li Muli, Cristian Giacalone, Marco Giacalone, Gianluca Corsino e Thibault Pagnier, Piero Aiello e Alberto Spedale.