Sicily Football Lawyers Cup 2022, gli avvocati palermitani chiudono al terzo posto

L’Asd Jus Palermo chiude la Sicily Football Lawyers Cup 2022 al terzo posto. E’ il risultato conquistato a Catania dalla squadra composta da avvocati palermitani che si è dovuta arrendere, in semifinale, davanti ai “cugini” catanesi con il risultato di 3-2. “Una partita sfortunata - spiegano il capitano, Fabrizio Giustolisi - perché abbiamo colpito per tre volte il legno.. Non è mancata la forza però per onorare la finalina e portare a casa il terzo posto”. Nella fase a gironi l’Asd Jus Palermo era riuscita a sconfiggere Turchia, Iran e Francia. Poi la vittoria sulla Grecia ai quarti di finale del torneo vinto dalla Croazia.

La squadra, con numerose riconferme dopo il titolo mondiale di calcio a 5, era composta da: Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Federico Lentini, Maurizio Alleri, Pietro Aiello, Daniele Pirrello, Vincenzo Pace, Alberto Spedale, Mattia Leone, Domenico Mira, Gaetano Li Muli, Cristian Giacalone e Fabrizio Minutoli.