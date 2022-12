Sicily football lawyers cup, gli avvocati palermitani alla conquista di Catania

Reduce dalla vittoria del mondiale di calcio a 5 dedicato agli avvocati di marzo scorso, a Marrakech (Marocco), l'Asd Jus Palermo scenderà nuovamente in campo, rappresentando il Foro di Palermo, nel torneo internazionale di calcio a 7 "Sicily football lawyers cup" che si svolgerà a Catania dall'8 all'11 dicembre.

Alla competizione, giunta alla sua quarta edizione, parteciparanno squadre provenienti da Brasile, Marocco, Francia, Azerbaigian, Uzbekistan, Polonia, Lettonia, Lituania, Croazia, Corea del Sud, Repubblica Democratica del Congo, Moldavia, Romania, Grecia e Turchia.

L'Asd Jus Palermo, alla sua seconda partecipazione, proverà a migliorare il risultato ottenuto l'anno scorso quando, ai quarti di finale, si è dovuta arrendere sul 2-1 alla Croazia, squadra che poi ha vinto il torneo. La recente vittoria del mondiale, seppur nella disciplina del calcio a 5, obbliga gli avvocati palermitani a sognare e tentare di conquistare il primo posto anche in questa diversa e combattutissima competizione.

La squadra, con numerose riconferme dopo il titolo mondiale di calcio a 5, è composta da: Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Federico Lentini, Maurizio Alleri, Pietro Aiello, Daniele Pirrello, Vincenzo Pace, Alberto Spedale, Mattia Leone, Domenico Mira, Gaetano Li Muli, Cristian Giacalone e Fabrizio Minutoli.

"Questo torneo è affascinante - dice il presidente Marcello Cugliandro - ma al contempo molto difficile per diverse ragioni. In primis per la qualità delle squadre, alcune delle quali si caratterizzano pure per una prestanza fisica notevole. In secondo luogo perché si giocano 2-3 partite al giorno ed a intervalli di tempo molto ravvicinati. Ed ancora perché siamo ‘prestati’ al calcio a 7, avendo quasi sempre giocato a calcio a 5. Però ho assoluta fiducia nei miei ragazzi e sono certo che se la squadra giocherà come ha sempre fatto, dimostrando unità d'intenti, spirito di sacrificio per il compagno, determinazione e volontà, caratteristiche che ci hanno permesso di conseguire prestigiosi traguardi, ce la giocheremo con chiunque”.

"Il calcio a 5 - spiega il capitano, Fabrizio Giustolisi - è molto diverso dal calcio a 7 ma ci siamo allenati e preparati al meglio ed abbiamo grande voglia di confrontarci con squadre provenienti da paesi come il Brasile, la Corea e il Congo, solo per dirne alcune. Con grande determinazione proveremo a dire la nostra".