Ascoli-Palermo rinviata, la Curva Nord non ci sarà: "Nemmeno una parola per noi dalla società"

"Le nostre difficoltà logistiche sono sotto gli occhi di tutti ma la cosa che ci fa inc... ancora di più, è di aver letto un comunicato della società dove ringrazia tutti per il rinvio a domenica senza spendere nemmeno una parola per chi come noi fa sacrifici e salti mortali per essere presente a sostenere la squadra solo per passione che poi è l’essenza di tutto". C'è amarezza tra i supporter rosanero della Curva Nord 12 dopo il rinvio a domani di Ascoli-Palermo a causa del grosso ritardo con il quale la squadra di Eugenio Corini è partita per Pescara, dopo il problema verificatosi sull'aereo partito da Punta Raisi. Gli ultras domani non saranno allo stadio Del Duca e lo annunciano con una nota apparsa sui social.

"Probabilmente - si legge nel comunicato della Curva Nord 12 - a qualcuno non è chiaro cosa significa per noi preparare una trasferta e cogliamo l’occasione per farlo. La nostra trasferta era già cominciata perché il nostro pullman era già partito venerdì sera pronto ad attraversare mezza Italia tra neve e gelo e farsi 13 ore di andata e 13 di ritorno. Altri ragazzi avevano il volo prenotato per Roma e i pulmini prenotati per raggiungere Ascoli. Ovviamente alla notizia del rinvio crolla tutta l’organizzazione con conseguente perdita di danaro e di disponibilità degli autisti del pullman che già arrivato a Messina è costretto a tornare indietro".

"Trovare altri pullman disponibili a meno di 24 ore - continuano i sostenitori rosanero - è stato impossibile e pagare oltre 400 euro un nuovo biglietto aereo la riteniamo un offesa alle economie delle nostre famiglie, motivo per cui ci riteniamo costretti a non presenziare nostro malgrado in questa trasferta. Anche stavolta nella scelta dello spostamento si pensa a tutto, a cominciare dalla pay tv e il conto come spesso accade lo pagano i tifosi più veri e noi ultras e invece di trovare una parola da parte dei signori del calcio, la troviamo invece da chi non te l'aspetti: gli ultras dell'Ascoli, nonostante la rivalità, si mettono a disposizione".