Arti marziali miste, due giovani palermitani rappresenteranno l'Italia ai mondiali

Da Palermo ad Abu Dhabi per il campionato Mondiale di arti marziali miste Immaf. Francesco Calandra, di 17 anni, e Nicolò Puglisi, di 16, atleti della scuola di arti marziali Vanguard Martial Arts di Palermo, sono entrati a fare parte della rosa degli undici titolari che andranno a rappresentare l’Italia ad Abu Dhabi nella disciplina Mma (arti marziali miste). Il campionato per atleti under 18 si svolgerà dal 17 al 20 agosto prossimo. Calandra parteciperà nella categoria 57 chilogrammi mentre Puglisi in quella dei 65 chilogrammi. I due atleti in questi giorni stanno svolgendo, sotto la direzione del maestro Ruben Stabile, allenamenti con sezioni mattutine e pomeridiane. Sia Calandra che Puglisi non sono passati inosservati, in quanto negli ultimi due anni, nella loro disciplina hanno portato a casa diversi risultati rilevanti ai campionati regionali, italiani ed europei.