Arti Marziali, Ki Aikido con il Maestro Mario Peloni 9 Dan

Un evento internazionale in città, vedrà ospite presso la scuola di Ki Aikido del M* Andrea Marcione referente del sud Italia, uno dei più alti esponenti mondiale del Ki Aikido, Sensei Mario Peloni, storica figura della disciplina nonché 9* Dan. Saranno ospiti in città istruttori e praticanti italiani, danesi, finlandesi, spagnoli, tedeschi, per il seminario del 16,17,18 settembre prossimo con un collegamento diretto in Sud America per dare la possibilità di assistere all’evento.