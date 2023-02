Campioni siciliani dell'automobilismo 2022, "Volante d'oro" al cefaludese Angelo Lombardo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una serata di gala in un tripudio di emozioni, quella vissuta da Angelo Lombardo sabato scorso. Presso il Pala Congressi di Taormina, infatti, il pilota cefaludese è stato tra i protagonisti della premiazione dei Campioni siciliani dell'Automobilismo 2022, kermesse organizzata dalla delegazione regionale Aci Sport, guidata da Daniele Settimo, e alla presenza di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci.

Il forte driver isolano è stato insignito del "Volante d'oro" e del "Casco Sicilia" (una novità riservata a quanti si sono particolarmente distinti), in virtù del duplice titolo italiano (assoluto e di raggruppamento) vinto nel Campionato rally auto storiche in coppia con il corregionale Roberto Consiglio, al termine di una cavalcata trionfale.

"Una manifestazione allestita in maniera impeccabile, ulteriormente impreziosita dalla presenza di personaggi di rilievo del motorsport nazionale, ha sottolineato un entusiasta Lombardo. "Inutile negare - prosegue - la grande soddisfazione per i riconoscimenti ricevuti sul palco, e di questo non posso che ringraziare Daniele Settimo. Anche perché confesso di essere rimasto abbastanza sorpreso, visti gli altri più che validi nomi in lizza. In merito alla stagione 2023, stiamo definendo il programma. C’è ancora qualche dettaglio da limare. Ne daremo notizia quando avremo maggiori certezze".

Ad ogni modo Lombardo dovrebbe dividersi tra vetture storiche e moderne: un doppio impegno che potrebbe rivederlo nuovamente nella serie tricolore quanto in quella europea di specialità, sempre al volante della Porsche 911 di Guagliardo, con qualche uscita nell’International Rally Cup (Irc).