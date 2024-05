Podismo, al XXIII Trofeo Kalat trionfa Domenico Conti dell’Universitas Palermo

Sono Domenico Conti (Universitas Palermo) e Angela La Monica (Mega Hobby Sport) i vincitori della XXIII edizione del Trofeo Kalat, che si è svolto ieri a Caltanissetta.

La manifestazione, organizzata dalla Track Club Master di Caltanissetta, è stata valida come sesta prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada e come quarta prova del GP provinciale di Caltanissetta ed Enna.

Tre i giri per la gara dedicata ai senior/master per i classici 10 chilometri di un percorso molto tecnico e che caratterizza ormai da anni la storica manifestazione nissena, con partenza e arrivo dal viale della Regione, nei pressi dello stadio Palmintelli.

Giornata calda, più che primaverile e rifornimenti d'acqua, determinanti per la sicurezza degli atleti, ben gestiti dagli studenti del liceo classico Ruggero Settimo di Caltanissetta coordinati dal prof. Fabio Fiorenza.

Ad accendere la gara ci pensa un gruppetto, composto da Conti, Schembari e Sanfilippo che, metro dopo metro, prendono le misure sugli altri atleti, imponendo il loro ritmo sostenuto e costante. La sfida si risolve a favore del più giovane, atleta dell'Universitas Palermo, che chiude primo con il tempo di 35'18. La posizione d'onore vede Vincenzo Schembari (Atletica Padua Ragusa) prevalere per due soli secondi (35'25) su Diego Sanfilippo (Pro Sport Castrofilippo) che ferma il crono su 35'27.

Al femminile Angela La Monica bissa il successo ottenuto nel 2022, al termine di una gara dominata. Irresistibile la progressione per l'atleta tesserata per la Mega Hobby Sport che vince a braccia alzate con il tempo di 42'55. Ottimo secondo posto per Sebastiana Bono (Podistica Messina) che blinda nel finale il secondo posto fermando il crono a 43'38, una manciata di secondi prima dell'arrivo di Federica Vannucchi (Sciacca Running) ottima terza in 43'50.

Il programma è proseguito poi con le gare giovanili. Tanti i giovanissimi coinvolti, ognuno con le sue categorie, ognuno con le sue distanze, tutti con lo stesso entusiasmo. Le gare giovanili sono state patrocinate anche dalla Cooperativa sociale Gaia.

L'evento che rientrava nel calendario nazionale della FIDAL, livello “Bronze” è stato certificato World Athletics (ex IAAF). Prossimo appuntamento con il GP regionale di corsa su strada, domenica 9 giugno a Lascari per il sesto Trofeo Città di Lascari - Mare.

Classifica uomini (10 km)

Domenico Conti (Universitas Palermo) 35'18

Vincenzo Schembari (Atletica Padua Ragusa) 35'25

Diego Sanfilippo (Pro Sport Castrofilippo) 35'27

Salvatore Mangiavillano (Sicilia Running Team) 36'06

Salvatore Greco (Pol. Atletica Vittoria) 36'16

Classifica donne (10 km)

Angela La Monica (Mega Hobby Sport) 42'55

Sebastiana Bono (Podistica Messina) 43'38

Federica Vannucchi (Sciacca Running) 43'50

Gina Anna Maria Leone (Casone Noceto) 45'48

Eleonora Pisano (Atletica Bellia) 46'14

CLASSIFICA CATEGORIE GIOVANILI

Esordienti 5 M/F: Edoardo Parla (Track Club Master) / Paola Fileccia (Atletica Caltanissetta

Esordienti 8 M/F: Gabriele Adamo (Track Club Master) / Miriam Avarello (Corri Serradifalco)

Esordienti 10 M/F: Carlo Imbergamo (Atletica Caltanissetta) / Silvia Cuccia (Atletica Caltavuturo)

Ragazzi/e: Francesco Guagenti (Corri (Serradifalco) / Gloria Imbergamo (Atletica Caltanissetta)

Cadetti/e: Gaetano Tandurella (Young Runner Gela) / Honey Barranca (Universitas Palermo)