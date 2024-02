Women's padel cup, Terrasini batte Sciacca: Opuntia campione regionale 

Opuntia vince la fase regionale della Women's padel cup, tabellone entry level, e si qualifica alla fase nazionale che si terrà a Roma. La squadra di Terrasini, nella finale ieri a Siracusa, ha sconfitto la squadra di Sciacca (Corriere di Sciacca) per 2 incontri a 1.

Nel doppio decisivo sull'1-1 Marika Palazzolo e Carla Forestieri hanno battuto le avversarie per 6/4 - 6/4. In campo per il circolo anche Germana Cusumano e Raffaella Avogadro.