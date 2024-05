Campionato italiano windsurfer a Mondello, nella course race il palermitano Longo alle spalle di Marchesi

Seconda giornata di gare del 50esimo campionato italiano windsurfer di scena nel golfo di Mondello, evento organizzato dall’Albaria con la collaborazione del Lauria. A scendere in acqua gli oltre 85 concorrenti impegnati nelle discipline della course race e dello slalom. Un buon vento di levante sin dal mattino ha consentito di portare a termine le tre prove in calendario sino al tardo pomeriggio. Non hanno tradito le attese tutti i favoriti che hanno confermato i buoni risultati ottenuti ieri (giovedì) nella spettacolare long distance.

Nella competizione più contesa del campionato, la course race, al termine delle tre prove odierne, nella categoria dei leggeri, si conferma il romano Andrea Marchesi della Vela Sabazia con alle spalle lo junior palermitano Federico Longo (Albaria) e il marsalese Andrea Bellissimo della Lega Navale. Sfide serrate nella medio-leggeri tra il francese (non gareggia per il titolo) Eric Belot e il campione in carica palermitano, Marco Casagrande dell’Albaria. Belot per un punto è attualmente leader. Terzo incomodo, l’altro palermitano Alberto Buzzanca.

Nella medio-pesanti a dare filo da torcere al favorito toscano Alessandro Torzoni di Piombino, campione in carica e vittorioso ieri nella regata “lunga” c’è il marsalese della Canottieri, Silvio Catalano che a fine giornata dopo le tre prove disputate è passato in testa alla classifica provvisoria, seguito da Torzoni e dal romano Luca Frascari.

Infine nella categoria dei pesanti, è sempre un testa a testa tra i palermitani Alessandro Alberti (Clubino del Mare) e l’olimpico dell’Albaria, Riccardo Giordano, alle loro spalle un altro grande protagonista su questo golfo, Paco Cottone. Invece la marsalese dell’Albaria, Bruna Ferracane, campionessa mondiale in carica, appare inattaccabile. Oggi tre primi posti. Alle sue spalle la giovane palermitana Sara Costantino (Lauria) e la romana Benedetta Barone.

Questa mattina intorno alle 10.45 è andato in scena, poco distante dalla battigia della spiaggia proprio di fronte alla sede del club Albaria, il Paddle Out (un’antica tradizione hawaiana) in cui una buona parte degli atleti in gara muniti delle loro tavole si sono riuniti in cerchio prendendosi per mano ricordando l’amico windsurfista salentino Gabriele Marzano scomparso pochi giorni fa, ma più in generale tutti i loro colleghi che purtroppo non ci sono più. Sulle note di "Only good times" gli atleti hanno portato un fiore, dei petali, o una piccola corona hawaiana che hanno lanciato in acqua alla fine della celebrazione. Oggi il via anche alle batterie dello slalom, il cui programma si completerà domenica 19 maggio con l’assegnazione dei titoli.