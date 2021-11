Prestazioni super per il tredicenne Blasco Aronica al Windsurf World Festival

Piccoli campioni di windsurf crescono. Ad appena 13 anni Blasco Aronica, palermitano doc, si è distinto per i suoi risultati nell'ambito delle regate del Windsurf World Festival 2021 che si sono svolte a mondello nello scorso weekend. Il piccolo grande atleta, che ha gareggiato per i colori del circolo Velico Sferracavallo, infatti si è piazzato primo nella categoria leggeri under 15, primo nella categoria under 19 leggeri e secondo assoluto nella categoria leggeri (gruppo A). Inoltre Blasco nell'anno in corso ha regatato a livello nazionale e internazionale nella classe Techno293.