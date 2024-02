Volontariato, il torneo di burraco delle associazioni Anteas e Ricreass

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una collaborazione nata per sviluppare iniziative nel mondo del volontariato in cui sono impegnate da anni le due associazioni protagoniste. Sono l’Anteas di Palermo, l’Associazione nazionale tutte le Età attive per la solidarietà che fa parte del mondo Cisl, e la Ricreass, l’Associazione del mondo dei lavoratori delle Poste, che promuove attività culturali ludiche e sportive. Il primo appuntamento, il torneo di burraco riservato ai soci delle due realtà associative si è svolto ieri nel salone della Ricreass in via Resuttana, 360 a Palermo, con una grande partecipazione. Per contattare le due associazioni i numeri telefonici sono: Anteas 0916118590 e Ricreass 36669848024.