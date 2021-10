Volley, la stagione della Volo Saber Palermo riparte dalla linea verde

La Polisportiva Volo International è pronta ad affrontare una nuova stagione di pallavolo. Dopo essere stata nell’ultimo biennio ai vertici della classifica di serie B maschile, la società cara al presidente Giorgio Locanto ridimensiona i suoi obiettivi. La squadra neroverde, unica rappresentante della città di Palermo a militare in un campionato nazionale maschile, riparte dalle sue certezze.

Per la nona stagione consecutiva, Nicola Ferro siederà nella panchina della prima squadra da head coach. Quello col sodalizio neroverde è un legame che negli anni si è gradualmente rinforzato rendendo il rapporto un’autentica sicurezza. Correva la stagione 2013/14 quando l’allenatore palermitano rilevò la squadra in serie C regionale che, alla prima annata, ottenne la promozione e la Coppa Sicilia preservando l’imbattibilità. Anni di permanenza nella categoria nazionale ad alti livelli, non ultima la stagione appena trascorsa, ad un passo dalla serie A3.

“Ringrazio ancora una volta il presidente per la fiducia riposta – afferma Ferro –. Sarà un anno dedicato essenzialmente ad un progetto giovane, con l’obiettivo principale di crescita del nostro organico. Negli anni abbiamo partecipato attivamente allo sviluppo di tanti atleti performanti del panorama locale e che hanno fatto parte della nostra realtà sportiva”.

Ad affiancare Ferro ci sarà il secondo allenatore Valentino Renda, mentre Paolo Giuntini sarà sempre il massofisioterapista. I medici sociali sono Angelo Vetro e Paola Fernandez. La società comunica che la denominazione della squadra che prenderà parte all’imminente campionato nazionale di serie B maschile girone M sarà Volo Saber Palermo.

La Volo Saber Palermo, inserita in un girone M a 12 squadre, affronterà un torneo prevalentemente siciliano, fatta eccezione per tre trasferte in terra calabrese.

Questa la composizione: Volo Saber Palermo, Costa Dolci Papiro Fiumefreddo, Mam Provenzano Partinico, Aquila Bronte, Volley Catania, Savam Costruzioni Letojanni, Us Universal Catania, Gupe Volley Catania, Paomar Volley Siracusa, Diper Jolly Cinquefrondi, Raffaele Lamezia, Tonno Callipo Vibo Valentia.

Per la Volo Saber Palermo, il campionato avrà inizio in trasferta ad Aci Catena sabato 16 ottobre alle ore 18:30, quando farà visita alla Us Universal Catania. L’esordio tra le mura casalinghe del Palaoreto alla seconda giornata, sabato 23 ottobre (ore 18) contro Cinquefrondi. L’ultima giornata di regular season, invece, in programma sabato 26 marzo 2022 (ore 18): altra gara esterna, questa volta contro Letojanni.