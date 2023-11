Volley, la Re Borbone Palermo si riscatta a Saponara

Operazione riscatto riuscita per la Re Borbone Palermo che, nella sesta giornata del campionato di Serie B maschile di volley, è tornata al successo a Saponara contro la Sicily Villafranca Tirrena. Reduce da due sconfitte interne consecutive (Domotek Reggio Calabria e Ciclope Bronte), il sestetto guidato da Nicola Ferro ha ritrovato l’orgoglio e il carattere imponendosi con il punteggio di 3-1 (parziali 30-28, 23-25, 25-19, 25-19). Un successo tutto sommato agevole, anche se i biancazzurri hanno un po’ sofferto nella fase iniziale del match. Nel primo set, infatti, la Re Borbone ha sciupato un buon vantaggio (8-7, 16-12, 21-14) e si è fatta raggiungere dai padroni di casa: c’è voluta l’esperienza di Fabian Grussner e Marco Lombardo per chiudere la frazione sul 28-26.

Nel secondo parziale nuovo black-out dei palermitani sul 16-13, il “fanalino di coda” Sicily (quinto ko consecutivo) ne ha approfittato e ha pareggiato i conti (25-23). Ma da qui in poi la formazione del presidente Giorgio Locanto non s’è più fatta trovare impreparata, non ha più smarrito la concentrazione e con un doppio 25-19 ha chiuso la partita e portato a casa tre punti preziosissimi per il morale e la classifica.

Fabian Grussner è tornato ai suoi livelli (27 punti) ed ha trascinato la squadra, Giulio Raneli si è confermato una certezza, assieme a Marco Lombardo, attento il libero De Santis, mentre Renato Galia ha palleggiato con cura, alternandosi con l’ottimo Riccardo Giordano. Anche gli altri giovani hanno fatto bene: Richard Opoku ha ritrovato fiducia e messo a terra palloni importanti, Giuseppe Ferro ha ben sostituito in ricezione un Andrea Simanella non al meglio. Segnali significativi e che fanno sperare in vista della partita di sabato prossimo che vedrà la Re Borbone Palermo impegnata in casa (Palaoreto, ore 18) contro il temibile Letojanni.

Il tabellino

SICILY VILLAFRANCA TIRRENA-RE BORBONE PALERMO 1-3

SICILY VILLAFRANCA TIRRENA: G. Sulfaro 3, A. Alaimo (L), M. Alaimo, Morale, Amagliani 16, S. Sulfaro 19, Rizzo 4, Cucca, Mazza 5, Ciaramita 11, Bruno, Giliberto 2. All. Luciano Zappalà

RE BORBONE PALERMO: Galia 2, De Santis (L), Donato (L), Ferro 5, Gruessner 27, G. Raneli 13, A. Simanella, Lombardo 9, Giordano 3, Opoku 10, L. Raneli. All. Nicola Ferro.

Arbitri: Aurelio Curiale e Flavia Caltagirone

Parziali: 28-30, 25-23, 19-25, 19-25

I commenti

L’allenatore Nicola Ferro: “Ci prendiamo questi tre punti molto importanti e guardiamo avanti con un pizzico di fiducia in più. Nonostante il parquet scivoloso, la squadra ha reagito bene e tutto è andato secondo le previsioni. Qualche indecisione c’è stata nei primi due set, ma poi abbiamo messo in campo convinzione ed esperienza. Grussner è tornato a giganteggiare e Lombardo ha dato sicurezza e gestito i momenti importanti pur con una caviglia dolorante. Ma a dare una marcia in più sono stati i nostri giovani, soprattutto Giordano e Ferro che hanno cambiato la partita: il primo è stato il migliore in ricezione, l’altro ha fatto respirare Galia che ha accusato un problema alla schiena. Ora ci attende Letojanni, una delle più forti, ma questa vittoria ci ha rinfrancati e affronteremo la sfida con maggiore consapevolezza nei nostri mezzi”.

Il presidente Giorgio Locanto: “La reazione che ci aspettavamo c’è stata e ora guardiamo al futuro con maggiore serenità. Venivano da un momento di assestamento delicato e questi tre punti ci permettono di respirare e dimostrano che il nostro potenziale non è da sottovalutare. I ragazzi hanno mantenuto la giusta concentrazione e compiuto un importante passo avanti sul piano del gioco, pur con qualche piccola pausa. Fabian Grussner è fondamentale per il nostro potenziale offensivo e per l’apporto di esperienza, quando gira lui è tutto più facile, ma a Saponara tutti si sono distinti, dimostrando un miglioramento generale che ci fa ben sperare”.

I risultati della sesta giornata: Papiro Fiumefreddo-Aquila Bronte 0-3; Callipo Vibo Valentia-Paomar Siracusa 1-3; Letojanni-Raffaele Lamezia 3-1; Ciclope Bronte-Bisignano 3-1; Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo 1-3; Viagrande-Domotek Reggio Calabria 0-3.

La classifica: Domotek Reggio Calabria e Paomar Siracusa 15 punti; Aquila Bronte 12; Letojanni e Ciclope Bronte 11; Raffaele Lamezia 10; Viagrande e Re Borbone Palermo 6; Bisignano 4; Callipo Vibo Valentia 3; Sicily Villafranca Tirrena e Papiro Fiumefreddo 0.