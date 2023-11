Volley, operazione sorpasso per la Re Borbone Palermo

Effettuato il turno di riposo, la Re Borbone Palermo torna domani in casa per la quinta giornata del campionato di Serie B maschile di volley. L’appuntamento è fissato alle 18 al Palaoreto, avversaria di turno è la matricola Ciclope Bronte di Claudio Martinengo che giungerà nel capoluogo con al seguito un pullman di tifosi.

La Re Borbone Palermo ha collezionato tre punti in tre partite (sconfitte contro Raffaele Lamezia e Reggio Calabria, vittoria contro il Bisignano) e proverà il sorpasso contro gli etnei che in classifica viaggiano a quota 5, avendo perso contro Paomar Siracusa e Reggio Calabria e vinto contro Papiro Fiumefreddo (3-0) e a Lamezia contro il Raffaele (3-2). Una sfida difficile per i biancazzurri di casa che devono provare ad invertire la rotta e a risalire qualche posizione. La sosta è servita al coach Nicola Ferro per fare lavorare intensamente la squadra e migliorare l’intesa che in questo primo mese di stagione non ha brillato.

“Ci siamo allenati con impegno, sfruttando anche la sosta della scorsa settimana - sottolinea l’allenatore palermitano Nicola Ferro – Mi auguro che la squadra sia più tranquilla e giochi una partita di carattere. La Ciclope Bronte è una neo promossa, ma ha esperienza e qualche buon elemento. Ha perso a sorpresa a Siracusa e poi contro Reggio Calabria, la formazione che secondo me non avrà concorrenti sulla sua strada. Dovrò fare alcune scelte forzate, è probabile l’inserimento di Richard Opoku a centrale, ma spero nella forza del collettivo per giocarcela”.

“La sosta – è il commento di Giorgio Locanto, presidente della Re Borbone Palermo – è servita per confrontarci e fare il punto della situazione. I ragazzi hanno dimostrato la volontà di reagire e soprattutto di ripartire per disputare un campionato più idoneo alle nostre possibilità. Contro la Ciclope Bronte non sarà facile perché i nostri avversari hanno dimostrato in queste prime fasi della stagione di possedere una buona intelaiatura. Mi auguro che la mia squadra ritrovi l’orgoglio e metta in campo la giusta personalità”.

Il programma della quinta giornata: Aquila Bronte-Callipo Vibo Valentia; Paomar Siracusa-Viagrande; Bisignano-Letojanni; Raffaele Lamezia-Sicily Villafranca Tirrena; Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte. Riposano: Domotek Reggio Calabria e Papiro Fiumefreddo.

La classifica: Domotek Reggio Calabria 12 punti; Paomar Siracusa 9; Raffaele Lamezia 7; Letojanni, Aquila Bronte e Viagrande 6; Ciclope Bronte 5; Re Borbone Palermo, Bisignano e Callipo Vibo Valentia 3; Sicily Villafranca Tirrena e Papiro Fiumefreddo 0.

Il calendario

8 ottobre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Palermo 3-0

14 ottobre: Re Borbone Palermo-Bisignano 3-1

21 ottobre: Re Borbone Palermo-Domotek Reggio Calabria 0-3

29 ottobre: riposo

4 novembre: Re Borbone Palermo-Ciclope Bronte (ore 18)

12 novembre: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Palermo (ore 18)

18 novembre: Re Borbone Palermo-Letojanni (ore 18)

25 novembre: Viagrande-Re Borbone Palermo (ore 18)

2 dicembre: Re Borbone Palermo-Callipo Vibo Valentia (ore 18)

16 dicembre: Re Borbone Palermo-Papiro Fiumefreddo (ore 18)

14 gennaio: Paomar Siracusa-Re Borbone Palermo (ore 18)

20 gennaio: Re Borbone Palermo-Aquila Bronte (ore 18)

10 febbraio: Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia (ore 18)

17 febbraio: Bisignano-Re Borbone Palermo (ore 19)

24 febbraio: Domotek Reggio Calabria-Re Borbone Palermo (ore 17)

2 marzo: riposo

10 marzo: Ciclope Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)

16 marzo: Re Borbone Palermo-Sicily Villafranca Tirrena (ore 18)

23 marzo: Letojanni-Re Borbone Palermo (ore 18)

6 aprile: Re Borbone Palermo-Viagrande (ore 18)

13 aprile: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Palermo (ore 19)

27 aprile: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Palermo (ore 18)

4 maggio: Re Borbone Palermo-Paomar Siracusa (ore 18)

11 maggio: Aquila Bronte-Re Borbone Palermo (ore 18)