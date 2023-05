Maggio da incorniciare per la Vivi Sano Onlus, medaglie nel tiro con l'arco e nell'atletica Fisdir

Un mese speciale per atleti speciali quello della Vivi Sano Sport, polisportiva palermitana impegnata in campo nazionale con la Fisdir, Federazione paralimpica degli intellettivo relazionali. Oggi, 27 maggio, a Firenze si è laureata società campione italiana del tiro con l’arco promozionale e oro individuale con la amazzone Silvana Rizzuto e argento nella gara individuale maschile con Francesco Rizzo D’Angelo.

A Montebelluna (Treviso) il 13 e 14 maggio argento per le due staffette maschili 4x100 e 4x400 al campionato italiano assoluto di atletica leggera.

La polisportiva ha appena presentato, in occasione della festa per i 130 anni dell’Istituto dei Ciechi Florio e Salamone, il progetto di ampliamento del Parco dei Suoni con la nuova piscina dove si potranno allenare, insieme, persone con disabilità intellettive e persone con disabilità sensoriali. Vivi Sano Sport dal 20 al 22 ottobre organizzerà, in collaborazione con la Fisdir, il campionato italiano di calcio a 5 al Cus Palermo.