Calcio a 5, la nazionale degli avvocati vince il Mondiale con una squadra interamente composta da palermitani

L'Italia, rappresentata dalla squadra Asd Jus Palermo, ha vinto per la prima volta il campionato mondiale di calcio a 5 riservato agli avvocati. Gli avvocati palermitani si sono infatti aggiudicati la ventesima edizione del Mundiavocat 2022 che si è svolta dal 7 al 15 maggio a Marrakech.

Sotto temperature roventi, la squadra azzurra ha sconfitto diversi avversari forti e rodati come il Portogallo (campione europeo in carica e vice campione mondiale della scorsa edizione), la Danimarca (vicecampione europeo) e la Francia. Il mondiale è stato concluso da Jus Palermo con ben 7 vittorie e un pareggio.

Singolare il fatto che tutti i componenti della squadra siano andati a rete. Gli avvocati palermitani, già campioni d'Italia per tre anni consecutivi (2017, 2018 e 2019) e quarti all'Europeo del 2019, sono dunque ora i nuovi Campioni del Mondo di calcio a 5 (Five Men). Titolo che manterranno almeno sino al 2024, anno in cui proveranno a riconfermarsi. La squadra è composta da Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Maurizio Alleri, Daniele Pirrello, Federico Lentini (premiato come miglior portiere del torneo), Stefano Piazza, Gaetano Li Muli e Cristian Giacalone.

"Non avrei mai pensato, dopo appena cinque anni dalla nascita di questa squadra, di poter raggiungere un simile traguardo - afferma il capitano Fabrizio Giustolisi -. Se questo è stato possibile è solo perché, con piena comunione di intenti, abbiamo affrontato ogni sfida con il massimo impegno e spirito di sacrificio".

"E' stato un onore - dice il presidente, Marcello Cugliandro - rappresentare l'Italia in questa magnifica, entusiasmante e logorante competizione. E ancora di più lo è stato rappresentare i numerosi colleghi di Palermo, molti dei quali amici o conoscenti. Un ringraziamento sincero ed affettuoso, oltre che ai miei compagni di avventura, lo rivolgo ai colleghi e amici Pietro Aiello, Vincenzo Pace e Domenico Mira che, a vario titolo, non hanno purtroppo potuto partecipare a questo mondiale pur facendo parte - essendone anzi elementi portanti - della squadra".