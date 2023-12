Vittoria e primato in classifica per l'Unione Rugby Occidentale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vince lo scontro diretto per la vetta della classifica, contro il Cus Catania l'Under 16 del Progetto Unione Rugby Occidentale formato dai ragazzi della Rugby Palermo, dei Fenici di Marsala e degli Elimi di Trapani. la Gara è stata tiratissima tra 2 formazioni che in entrambe le gare, andata e ritorno, si sono letteralmente equivalse. Questa volta a spuntarla sono stati i Fenici, società di Marsala che tutora questo progetto rugbistico occidentale, con il punteggio di 24 a 19 grazie ad una meta realizzata da Gaspare Di Pietra e trasformata dal fratello Gabriele proprio all'ultimo respiro. Le altre mete sono state realizzate da Capitelli, Durante e Oliveri. È stata una gara sofferta con una maggiore predominanza territoriale della squadra occidentale. I catanesi si sono portati subito in vantaggio con una meta non trasformata 0-5. La reazione dei ragazzi di casa non si è fatta attendere con Capitelli che schiacciava l'ovale oltre la linea di meta, trasformata da Gabriele Di Pietra per il 7 a 5. A questo punto iniziava una sorta di forcing dei padroni di casa che concretizzavano la superiorità territoriale con una meta di Durante portando il punteggio sul 12 5, finiva così il primo tempo. Nella ripresa il ritorno del Cus portava i ragazzi di Catania fino al pari 12-12 ma una meta di Oliveri riportava avanti i padroni di casa 17-12. A 3 minuti dalla fine il Cus andava in meta trasformandola e passando in vantaggio 17-19 ma all'ultimo respiro con un'azione insistita d'attacco la premiata ditta Di Pietra, Gabriele e Gaspare confezionavano la metà trasformata che significa vittoria e primato in classifica.