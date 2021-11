Kickboxing, incetta di medaglie per Ginevra Nuccio e Sara Biscardi all'European open italy wku

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le atlete Ginevra Nuccio e Sara Biscardi del Kranos team del maestro Gasparro tornano dall'European open italy wku con ben 4 ori e 3 argenti in varie categorie. Ginevra ha confermato il suo valore e caparbietà in tutte le categorie effettuate incontrando atlete di tutta Europa e di età a volte superiore. Sara all'esordio in campo europeo si è dimostrata una futura campionessa. La manifestazione si è svolta a Montebelluna con partecipanti di atleti di tutta Europa ed una buona presenza di atleti siciliani.