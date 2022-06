Campionato siciliano di canottaggio nel lago Poma, la Canottieri Telimar vince il trofeo Carlo Ruvolo

La Canotteri Telimar si aggiudica il trofeo Carlo Ruvolo, riconoscimento in memoria del canottiere del club Roggero di Lauria, prematuramente scomparso in un incidente stradale nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2014. Il trofeo è stato consegnato nel corso del campionato siciliano 2022, che si è disputato domenica scorsa nel lago Poma, all’equipaggio vincitore del quattro di coppia maschile, disciplina nella quale Carlo, che tutti chiamavano “Il gigante buono” ha conquistato diversi successi.

Quindici le società provenienti da tutta la Sicilia che hanno schierato i migliori atleti per provare a conquistare i titoli regionali. Alla manifestazione sportiva erano presenti anche i familiari di Carlo, il papà Giuseppe Ruvolo e la mamma Paola Quartararo, che hanno consegnato il trofeo all’equipaggio della Canottieri Telimar composto da Andrea Schillaci, Flavio D’Acquisto, Luca Molina e Manfredi Lo Piparo.

"L’assegnazione del trofeo Carlo Ruvolo - commenta Giuseppe Ruvolo - è un momento significativo sia per ricordare il grande sportivo che è stato Carlo ma anche per tramandare quei valori, quali il sacrificio, la solidarietà e la sportività, che facevano del Gigante Buono un punto di riferimento per i propri compagni di squadra, soprattutto quelli più giovani".

Ed è proprio sui giovani che sta investendo molto la Canottieri Peloro che, in questi campionati regionali, è riuscita a conquistare 13 titoli portando ben 103 atleti, frutto del grande lavoro svolto dai propri tecnici.