VIDEO | Nibali a Palermo, primi giorni da "pensionato": "Rimpianti? Quella medaglia olimpica..."

Il campione messinese ospite al Foro Italico dei Gazzetta Sport Days. "Un nuovo Nibali? Al momento non c'è". Sui suoi progetti per il futuro: "Stiamo lavorando per partire con una nuova squadra di livello professional"