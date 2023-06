Campionato italiano Aci Karting, il castelbuonoese Campo si piazza quinto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il pilota di Castelbuono Vincenzo Campo (team Maccaferri Racing) gran protagonista in gara2 al South Garda Karting di Lonato, in provincia di Brescia, nella seconda prova del campionato italiano Aci Karting 2023 nella categoria 100cc Legend. La gara si è svolta ieri sera. Il tempo incerto al mattino ha messo la dura prova ai concorrenti per la pista umida. In qualifica Campo ha deciso di montare le gomme slick con la pista umida, una scelta azzardata che ha dovuto fare delle qualifiche a prestazioni lente con la difficoltà di mandare a temperatura ma, quando mancavano 2 minuti alla fine, la pista si è asciugata e cosi ha dovuto tirare per salire di posizione riuscendo a concludere al settimo posto. In gara1 purtroppo ha dovuto affrontare un problema tecnico che ha pensato di portare il kart al traguardo conquistando un ottavo posto. Dopo la riparazione da parte del suo motorista, Alessandro Maccaferri, si spera di fare un buon risultato partendo dalla pole position per la griglia invertita. Il regolamento infatti prevede che i primi otto della gara1 si invertano nella griglia di partenza per la gara2. Campo non si fa sorprendere alla partenza mantenendo la testa della corsa con una gara spettacolare. Al sesto giro si è dovuto arrendere alla superiorità dei piloti in rimonta. Risultato finale: quinto posto dopo la squalifica di un pilota per irregolarità tecniche. I risultati, grazie ai punteggi, gli valgono l'oro. Campo continua a stupire per la sua costanza, con l'augurio che possa fare bene nell'ultima prova in programma a Val Vibrata (Teramo) dal 15 al 17 luglio 2023.