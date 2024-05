Campionato tedesco kart, il pilota castelbuonese Vincenzo Campo sale in classifica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottimi risultati per il pilota karting di Castelbuono Vincenzo Campo alla gara sulla temibile pista di Leidoslheim (D) per la terza prova del Campionato Tedesco GKC100cc 2024. Dopo le prove libere difficili per la mancanza della conoscenza del circuito conquista un bel 7 posto in griglia su 23 piloti che poi in gara 1 conquista un 6 posto. Alla finale si e’ svolta una gara molto complicata con ben due brutti incidenti complice della pericolosità del veloce circuito molto stretto, al sesto giro viene data la bandiera rossa come gara sospesa per 15 minuti che dovevano entrare l’ambulanza nel circuito per soccorrere il pilota ferito.

Al nuovo via per completare la gara, alcuni piloti hanno deciso di ritirare per i ragioni di sicurezza, Vincenzo Campo come alcuni piloti, ha deciso di non ritirarsi e mettersi ancora in gioco fino al traguardo. Alla fine conclude in 7^ posizione che con questo si porta un ottimo bottino di 16 punti per il campionato: dalla 12sima posizione sale fino alla settima posizione con i 32 punti. Vincenzo Campo attualmente è il primo pilota di nazionalità non tedesca a lottare tra i migliori piloti della 100cc in Germania.

Tramite i social ha ringraziato Alessandro Maccaferri , il patron del Team Maccaferri Racing per la preziosa assistenza in questi giorni con il grande impegno lavorativo mettendo punto al kart. La prossima prova sarà alla pista di Oppenrod (zona di Francoforte) per la continuità del campionato cercando di portare la nostra Sicilia in Germania.