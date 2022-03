Torneo interregionale, vince all'esordio in casa la Rugby Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vince all’esordio casalingo la Rugby Palermo nella seconda giornata del torneo interregionale valido per l’accesso alla serie B, battendo il Bros’ Rugby Lecce con il punteggio di 15 a 6 (0-0). Una gara bella da vedere con i padroni di casa neroarancio di Gioacchino La Torre in controllo per l’intero gara che mai hanno rischiato e hanno condotto avanti per tutti gli 80 minuti. Il Bros’, nella prima giornata aveva vinto in casa contro il Benevento con un solo punto di scarto 26 a 25 ma oggi i ragazzi di Palermo hanno tirato fuori la forza e la tenacia tattica giusta per agguantare la prima vittoria del girone.

Le realizzazioni per la Rugby Palermo sono state tutte su piazzati di Benfante,cecchino infallibile, i 6 punti degli ospiti sono arrivati anch’essi su piazzati di Mendeles. Adesso ci sarà un turno di riposo e Domenica 27 arriverà la trasferta di Bari. Prima del fischio d’inizio i dirigenti, con in testa il Presidente Stefano Massari ed il Vice Presidente Giorgio Alimena hanno voluto dare un segnale affinché il conflitto tra Russia e Ucraina possa finire ed alcuni ragazzi del settore giovanile hanno indossato delle maglietta formando una scritta "No alla guerra" ed esibendo una bandiera della pace.

Risultati della seconda giornata

Rugby Palermo - Bros’ Lecce 15-6 (0-0)

Rugby Napoli Afragola- Arechi Rugby 14- 49 (2-7)

Rugby IV Circolo BN- Tigri Rugby Bari 31 – 23 (5-3)