Calcio a 5, il Villaurea si tinge di azzurro: Scalavino e La Barbera convocati dalla under 19

Una grande soddisfazione, l'ennesima in un 2022 da incorniciare per il Villaurea. La formazione dell'istituto salesiano ha potuto celebrare la convocazione di due propri talenti nella Nazionale italiana Under 19. Si tratta di Thomas La Barbera e di Paolo Scalavino, i quali risponderanno alla chiamata del commissario tecnico degli azzurrini Massimiliano Bellarte. Per Scalavino non si tratta della prima chiamata da parte della Nazionale, visto che ha già preso parte a uno stage effettuato alcuni mesi fa. Questa è però la prima convocazione vera e propria, l'inserimento nel gruppo degli azzurrini guidati da Bellarte, che ha assunto poco più di un anno fa anche la guida tecnica dell'Italfutsal dei "grandi".

Prima chiamata anche per Thomas La Barbera, che tanto quanto Scalavino (e tanti altri) è stato artefice della vittoria dello scudetto, da parte del Villaurea, per la categoria Juniores durante la scorsa estate. Il sodalizio salesiano si gode dunque un'altra bellissima notizia, che fa il paio con tutti gli avvenimenti esaltanti di questo anno ormai agli sgoccioli. Detto del titolo nazionale conquistato durante l'estate, il Villaurea ha anche debuttato nel campionato nazionale di Serie B e sabato scorso, contro l'Arcobaleno Ispica, ha anche portato a casa la prima storica vittoria in questa categoria. Più in generale, per il futsal siciliano è questo un grande momento. Prova ne sia che, in attesa di vedervi anche La Barbera e Scalavino, la Nazionale maggiore ha nel catanese Carmelo Musumeci il suo capitano e nel palermitano Anthony Isgrò il suo astro nascente.