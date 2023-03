Calcio a 5, Coppa Italia under 19: il Villaurea a un passo dal sogno, sconfitta in finale dalla Roma

A un passo dal sogno. Il Villaurea si arrende alla Roma nella finale di Coppa Italia under 19 che si è giocata ieri al centro sportivo Meridionale di San Rufo, in provincia di Salerno.

Ad aprire la final four sabato erano state Roma e Aosta che hanno regalato una sfida fantastica risolta solo dopo due tempi supplementari: il finale premia i giallorossi. Altrettanto spettacolare, seppur con meno gol, Villaurea-Lazio decisa da un calcio di rigore trasformato da Pecoraro a meno di due minuti dalla sirena.

Dunque i "piccoli" palermitani si sono trovati al cospetto della Roma. E la finalissima, trasmessa in diretta da SkySport, è stata a senso unico. I giallorossi infatti sono andati avanti a inizio match con la rete di Nicocelli dopo 3 minuti con un tiro da fuori area. La formazione palermitana ha cercato di reagire, ma si è esposta alle ripartenze della squadra romana che raddoppia con un colpo sotto di Regini al 12'. Roma più aggressiva e Villaurea in difficoltà: dapprima è Lavrendi a siglare il tris quasi al 14' e poi a dieci secondi dal termine del primo tempo arriva il quarto gol con Cantarelli che ribadisce in rete da pochi passi una respinta del palo su una precedente conclusione. Villaurea che si fa sotto e a 5 secondi dal termine accorcia le distanze grazie a un bel gol di Thomas La Barbera che di prima intenzione finalizza in rete una rapida azione corale.

Nella ripresa i giovani guidati dal duo Speciale-Bertucci non riescono a uscire dal pressing avversario e con capitan Scalavino fuori per infortunio dopo pochi minuti, la Roma ne approfitta e riesce ad avere una migliore gestione della gara e ad allungare prima con il gol di Cantarelli e nel finale grazie alla doppietta di Ficara. Amarezza per i neroverdi, ma la consapevolezza di aver conquistato un ottimo secondo posto, dopo lo scudetto dello scorso anno.

Il Tabellino

Roma C5 - Pgs Villaurea 7-1 (pt 4-1)

Roma C5: Santopaolo, Guerini, Nicocelli, Regini, Cantarelli ,Valocchia, Lavrendi, Ceccarelli, Ficara,Rosa, Mastrogiacomo, Colasanti. ALL EMANUELE DI VITTORIO

Pgs Villaurea: Azzarello, Minnone, Scalavino, La Barbera, Ingrassia, Muratore, Orlando, La Piana , Pellegrino, Guglielmini, Pecoraro, Pala. ALL. MASSIMILIANO SPECIALE - PIETRO BERTUCCI

Arbitri: Olga De Giorgi della SEZ di Modena e Gioacchino Lattanzi della SEZ di Collegno , CRONO : Giuseppe Anzini di Modena.

Marcatori : 2,55 pt Nicocelli(R5), 11,50 pt Regini(R5), 13,58 pt Lavrendi (R5), 19,50 pt Cantarelli (R5), La Barbera (V); 11,15 st Cantarelli(R5), 16,06 st Ficara(R5), 18,32 st Ficara(R5).