Villaurea-Palermo C5 1-0, terzo ko consecutivo dei rosanero

Terza sconfitta di fila in campionato per il Palermo Calcio A5. Questa volta la compagine rosanero cade in casa del Villaurea al termine di una gara, a dispetto di quanto possa suggerire il risultato, ricca di occasioni costruite da entrambe le squadre.

Primo tempo

Partita decisamente in salita per gli uomini di Zapparata, costretti a inseguire gli avversari dopo appena 25 secondi: un tiro dell'ex Tuzzolino deviato da Rizzuto, infatti, spiazza l'estremo difensore rosanero Mistretta regalando il vantaggio al Villaurea. Sarà questa l'unica rete dell'incontro. I padroni di casa sfiorano il gol in un paio di circostanze con Cassata e Imperato, poi il Palermo cresce, alza la testa, superando sovente la metà campo avversaria. Le sortite offensive dei rosanero si fanno sempre più insistenti e pericolose come testimoniano le conclusioni di Maniscalco e Mineo che sfiorano il pareggio ma, l'occasione più nitida, arriverà allo scoccare del 30': Rizzuto sorprende la retroguardia del Villaurea colpendo un clamoroso palo.

Secondo tempo

Nella ripresa coach Zapparata le prova davvero tutte cercando, attraverso il possesso palla, di stanare l'ottima difesa del Villaurea, squadra molto quadrata e ben messa in campo dal suo allenatore. Le palle gol arrivano da entrambe le parti mettendo in risalto i riflessi felini dei due portieri. Il punteggio, però, non cambierà: il match finisce 1-0 per i padroni di casa, una sconfitta amara ma che offre al Palermo spunti più significativi rispetto a quella contro il Real Termini. Sabato 30 ottobre torna la Coppa Italia: i rosanero riceveranno al “Tocha Stadium” il Palermo Futsal Eightyniners.

(Fonte: ufficio stampa Palermo C5)