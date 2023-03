Calcio a cinque, il Villaurea U19 scalda i motori per la final four di Coppa Italia: in semifinale c'è la Lazio

Tutto pronto per il Villaurea C5 che domani mattina si trasferirà in Campania per un altro evento storico del futsal nazionale, la final four di Coppa Italia under 19. Lo staff tecnico ha lavorato sodo in un ambiente tranquillo e sereno consapevole dell’importanza della posta in palio. Sarà il palasport di San Rufo a ospitare la final four di Coppa Italia Under 19 che andrà in scena nel week end sabato 11 e domenica 12.

Grande futsal in programma con le quattro formazioni più forti nel panorama nazionale giovanile con tanti calcettisti forti. La compagine salesiana disputerà la seconda semifinale contro la forte Lazio Calcio a 5, mentre nella gara di apertura si sfideranno Roma C5 e Aosta Calcio 511. Saranno due gare molto interessanti, la spunterà chi avrà i nervi saldi e tanta fame di vittoria per raggiungere la finalissima di domenica pomeriggio. Le partite saranno visibili in streaming su www.futsaltv.it.

Prima della partenza in Campania è ha suonato la carica capitan Paolo Scalavino: "Le sensazioni che ho per questa bellissima avventura sono sicuramente molto positive, i giorni passano e l’emozione si fa sempre più forte! Con i ragazzi abbiamo preparato la settimana al meglio e adesso possiamo pensare soltanto ed esclusivamente alla partita di sabato. La Lazio? Una squadra molto forte, non per caso è presente tra le migliori 4, noi ce la giocheremo alla pari e faremo di tutto per vincere e portare la Coppa a Palermo".