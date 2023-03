Serie C1, calcio a 5: Villaurea sconfitto in trasferta dall'Arcobaleno Ispica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Serie C1, girone A, calcio a 5: Villaurea 5 sconfitto in trasferta dall'Arcbolaneo Ispica con il risultato di 1-3.

Primo tempo

Nella prima frazione di giuoco i ragazzi di coach Antonio Gallo non dispiacciono nel possesso palla contro la temuta formazione di casa, Arcobaleno Ispica, che cerca subito di sfondare, con una manovra rapida, ma la compagine palermitana riesce a tenere in pugno la gara senza rischiare nulla. Squadra corta che si affida alle giocate del veterano Cipolla cercando le ripartenze in profondità che però non riescono nell'intento. Il primo tempo si conclude a reti bianche.

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco entra con più grinta la squadra di casa che trova il vantaggio al terzo con Davide Di Benedetto che calcia in porta da pochi passi pur con una leggera deviazione. Il Villaurea C5 cerca di reagire,pochi secondi dopo infatti ha una buona chance ma il portiere di casa devia in corner. Ne approfitta la formazione di Tente che perviene al raddoppio qualche istante dopo grazie a Francesco Frascaro che a porta sguarnita, calcia da fuori area trovando il raddoppio. La compagine ospite cerca di reagire e riesce a dimezzare lo svantaggio grazie alla deviazione vincente di Cristian Cipolla (buona la sua prova) un minuto dopo, mentre nel finale è la squadra di casa a chiudere i giochi con il tiro teso e forte da fuori area scagliato da Davide Di Benedetto.

Convocazioni in nazionale

Convocazioni nella Nazionale under 19 per due gioellini dell Asd Pgs Villaurea: Paolo Scalavino (oggi assente) e Thomas La Barbera che oggi ha sfoderato una buona prova, entrando subito nel match. Paolo e Thomas parteciperanno dal 22 al 25 marzo alle gare del main round delle qualificazioni agli europei, grande festa nello staff palermitano per un progetto sul settore giovanile ben consolidato da anni e dopo la vittoria dello Scudetto a Prato nel 2022 e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, i giovani Villaurea C5 fanno ancora sognare.