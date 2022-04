Dalla Palestra Popolare al sogno iridato: Verdiana Mineo convocata per i mondiali di powerlifting in Sudafrica

Da cinque anni ormai si allena con costanza alla Palestra Popolare Palermo: è qui, nel cuore del centro storico, che Verdiana Mineo ha "costruito" i record nelle competizioni nazionali del sollevamento pesi e la medaglia d'oro nei primi mesi del 2022. Ora l'atleta palermitana ha ottenuto il pass per il mondiale di powerlifting Ipf che si svolgerà in Sudafrica a inizio giugno.

Già lo scorso ottobre, dopo la vittoria del titolo italiano dei 76 kg, era arrivata la convocazione per la Svezia: lì Verdiana ha strappato la medaglia d'argento mondiale nella specialità dello squat.

Adesso, alla seconda convocazione in nazionale, Mineo lancia un appello alla sua comunità e a tutti coloro che in questi anni l'hanno sostenuta per affrontare il viaggio che la porterà a sfidare le più forti atlete di powerlifting di tutto il mondo: "Questa è per me una grande opportunità, l'opportunità di portare la mia Sicilia nel mondo. Il powerlifting essendo uno sport minore, non gode di nessun rimborso per gli atleti e gli allenatori, che sono costretti a coprire interamente le spese di viaggio e soggiorno. Stavolta, per arrivare in Sudafrica, ho bisogno del sostegno di tutti: per questo io e la Palestra Popolare Palermo lanciamo una raccolta fondi per realizzare il sogno mondiale".