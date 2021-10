Mondiali di Powerlifting 2021 in Svezia, medaglia d'argento nello squat per la palermitana Verdiana Mineo

Medaglia d'argento nello squat per la palermitana Verdiana Mineo ai mondiali di Powerlifting 2021 ad Halmstad, in Svezia. La trentenne, allenata da Luigi Spera alla Palestra Popolare Palermo, ha gareggiato nella categoria -76 kg senior femminile, insieme alle più forti atlete provenienti da ogni parte del mondo. Ha sollevato 195 chili nello squat per conquistare il secondo gradino del podio. Chiude la gara con un totale di 490 chili (195 nello squat, 100 nella panca piana e 195 nello stacco da terra al peso corporeo di 73,5 chili).

"Per noi è una vittoria di tutto lo sport popolare, di quello sport che dal basso - dichiara il tecnico sportivo Luigi Spera - arriva ai vertici delle competizioni internazionali. Questa è la dimostrazione che è possibile coniugare uno sport di altissima qualità a una sua concezione che lo vede come un diritto di tutti e mezzo per abbattere barriere sociali, razziali e di genere".

"Abbiamo portato con noi la bandiera della nostra terra, la bandiera del Vespro siciliano. Per me è un onore rappresentare la mia Sicilia nel mondo, e dietro questa medaglia c'è il calore di tutti quelli che da lì mi sono stati vicini e mi hanno sostenuta in questo percorso", le parole della campionessa italiana Verdiana Mineo, che già ad agosto si era aggiudicata il primo posto ai Campionati italiani a Milano.